Якою буде погода в Україні на Новий рік

На Новий рік в Україні сильних морозів не прогнозують. Такий прогноз дає сайт Gismeteo. Проте, точний прогноз буде не раніш, ніж за п’ять днів до свята.

За попередніми даними, доступними на сьогодні, – на більшості території країни йтиме мокрий сніг з дощем, температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів.

Погода на Новий рік 2023 у Києві

31 грудня у столиці прогнозують мокрий сніг, дощ. Протягом дня температура повітря коливатиметься від -3 до +3. У новорічну ніч очікується близько -1, а вдень 1 січня можливі опади та температура +1.



Погода на Новий рік 2023 у Харкові

31 грудня та у новорічну ніч у Харкові очікується температура близько -3 та снігопад. 1 січня може потеплішати до +1, можливий мокрий сніг.



Погода на Новий рік 2023 у Львові

За прогнозом погода у Львові на Новий рік буде найтеплішою порівняно з іншими регіонами. 31 грудня температура коливатиметься від +3 до +7, а 1 січня може піднятися до +9. Також у Львові на Новий рік очікується дощ.



Погода на Новий рік 2023 в Одесі

31 грудня температура повітря в Одесі коливатиметься від -2 до +3, можливий мокрий сніг. А 1 січня може потеплішати до +7, також очікується дощ.



Погода на Новий рік 2023 у Дніпрі

У Дніпрі 32 грудня буде морозно — від -5 до -1, прогнозують сніг. А 1 січня температура може піднятися до +1, ймовірний мокрий сніг.



Погода на Новий рік 2023 у Закарпатті (Ужгород)

На Закарпатті на Новий рік морозу не очікують. 31 грудня температура повітря коливатиметься від +3 до +6, 1 січня — від +4 до +7. Можливий дощ або мокрий сніг.

По материалам: Подробности