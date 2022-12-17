Общество

Відомий астролог дала прогноз війни в Україні на 2023 рік

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2022
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Відомий астролог дала прогноз війни в Україні на 2023 рік

У 2023 році на зміну "зірці смерті" прийде "мирна четвірка", завдяки якій з'являється шанс зупинити повномасштабну війну в Україні.

Подібний прогноз опублікувала астропсихолог Валентина Віттрок.

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За її словами, війна в Україні розпочалася за сценарієм, який наперед був заготовлений зірками.

На тлі приходу "зірки смерті" почалися масові людські смерті, але наступного року ситуація може кардинально змінитись. Віттрок зазначає, що на зміну бідам зайде "мирна четвірка", яка дарує шанс на припинення повномасштабної війни.

"Війна, можливо, припиниться не відразу і серйозних результатів доведеться почекати. Однак військові дії стануть млявими — без проривів на фронті і бомбардувань тилових областей нашої країни. У березні зникне негативний аспект у нашому житті — швидше за все, війна таки піде на спад. До того ж, перебування Сатурна в Рибах – час милосердя, благодійності та волонтерства. Не можна сказати, що життя українців різко покращиться, але те, що воно стане легшим у багатьох аспектах, безсумнівно", — продовжила Вітрок, озвучуючи астропрогноз наступного року.

Зірки також обіцяють сумне майбутнє для президента рф володимира путіна. Віттрок не виключає можливу відставку глави Кремля та початок міжнародних судових процесів.

За словами астропсихолога, путін може спробувати виїхати до нейтральної країни, щоб дожити залишок свого життя без кримінального переслідування.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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