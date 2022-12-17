«Символ незламності»: у Києві знову відкрили міст Кличка

У суботу, 17 грудня, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що у столиці відкрили пішохідно-велосипедний міст.

Друзі! Від сьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення. Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також — 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 — пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.

"Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту"перекладач ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту", — додав він.

Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці.

По материалам: Подробности