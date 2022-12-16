Росіяни готують 200 тисяч вояків для нового штурму Києва — Залужний

Росіяни готують майже 200 тисяч нових вояків, які спробують ще раз штурмувати Київ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

Російська мобілізація спрацювала. Неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть. Цар наказав їм йти на війну, і вони йдуть на війну.

Я вивчав історію двох чеченських війн — було те саме. Вони можуть бути не так добре оснащені, але все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн людей…

Росіяни готують майже 200 000 свіжих солдатів. Я не сумніваюся, що у них буде ще одна спроба взяти Київ.

За словами Залужного, головне завдання зараз — утримати рубежі і більше не втрачати позицій. Адже звільнити захоплені території — в десять-п'ятнадцять разів важче, ніж здати. Завдання №2 — підготуватися до нового етапу війни, яка почнеться у найближчі місяці.

Наше друге стратегічне завдання — підготуватися до цієї війни, яка може початися у лютому. Щоб мати можливість вести війну свіжими силами та резервами. Наші війська зараз усі зав'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і тримаються виключно на мужності, героїзмі та вмінні командирів тримати ситуацію під контролем.

Дуже важливе для нас стратегічне завдання — створити резерви та підготуватися до нового етапу війни, яка може початися у лютому, у кращому випадку у березні, у найгіршому — наприкінці січня. Вона може розпочатися не з Донбасу, а у бік Києва, з боку Білорусі, не виключаю і південного напрямку.

За словами головнокомандувача ЗСУ, "десь за Уралом росіяни 100% готують нові ресурси" для наступу. Їм потрібен час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал для досягнення заявлених ними цілей.

Нагадаємо, днями у кремлі заявили про намір "освободить оккупированные территории". Такими там вважають Донецьку та Луганські області (так звані "днр" і "лнр" — ред.), а також Херсонську та Запорізькі області, які "приєднали" до росії внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів.

По материалам: Подробности