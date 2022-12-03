Общество

У двох районах Києва будуть тривалішими відключення світла: шо трапилось

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

У двох районах Києва будуть тривалішими відключення світла: шо трапилось

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив про те, що у двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей.

Так, на лівому березі Києва, один з двох об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, таким чином працює лише один об'єкт і лише дві його магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються, через дефіцит електроенергії.

Материалы по теме

Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Постачатимуть зброю Україні весь наступний рік: уряд Італії ухвалив важливе рішення

1 день ago

Пацієнти з ВІЛ отримали 209 600 курсів АРВ -терапії за час повномасштабного вторгнення

1 день ago

У Києві зменшать інтервали без світла: почнуть відключати лінії критичної інфраструктури

1 день ago

З полону повернули 50 українських захисників (фото)

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button