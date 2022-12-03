Общество

Ще одна область України вирішила повністю заборонити світло на вулиці

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
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Ще одна область України вирішила повністю заборонити світло на вулиці

У Закарпатській області вирішили повністю заборонити вуличне освітлення, зокрема, зовнішню рекламу, рекламні вивіски, гірлянди та підсвічування. Рішення буде ухвалено у понеділок на засіданні Ради оборони міста.

Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook.

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"У понеділок на засідання Ради оборони області буде винесено проект рішення про введення заборони на використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвічування, освітлення вулично-дорожньої мережі тощо", — написав він.

Вуличне освітлення буде відключено незалежно від графіків відключень електропостачання, які зараз систематизують.

"У країні війна, тому цієї зими без святкової ілюмінації. Залишаємо світло лише в будинках та об'єктах критичної інфраструктури. Все інше відключаємо до стабілізації ситуації з енергозабезпеченням у країні", — зазначив Микита.

За дотриманням правил відключення вуличного освітлення стежитимуть співробітники поліції, СБУ, РВА та керівники територіальних громад.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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