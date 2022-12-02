Общество

Виплати та тарифи: чого чекати українцям з 1 грудня

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
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Виплати та тарифи: чого чекати українцям з 1 грудня

З 1 грудня в Україні мешканців країни очікує ряд змін. Так, вже у наступному місяці піднімуть прожитковий мінімум та пенсії. Розберімось, що ще чекає на українців у грудні.. 

Прожитковий мінімум

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Планове збільшення розміру прожиткового мінімуму передбачено держбюджетом 2022. До цього показника підв'язані інші виплати, а саме:

  • пенсії,
  • допомога по безробіттю,
  • допомога по інвалідності,
  • аліменти та ін.

У бюджеті на цей рік передбачено планове підвищення прожиткового мінімуму. Так, він стане більше на 81 грн і становитиме 2589 грн на особу (замість 2508 грн з 1 липня).

Виплати та тарифи: чого чекати українцям з 1 грудня

Зазначимо, що у бюджеті на 2023 рік змін цього показника не закладено.

Виплати переселенцям

До переліку громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що знаходяться в оточенні, увійшло всього 325 громад у 9 областях:

  • Донецька (66),
  • Харківська (56),
  • Дніпропетровська (10),
  • Луганська (37),
  • Запорізька (62),
  • Херсонська (45),
  • Миколаївська (26),
  • Сумська (19),
  • Чернігівська (4).

Мешканці цих територій надходитиме виплата у розмірі 2000 — 3000 грн.

Пенсії

У зв'язку зі зростання прожиткового мінімуму зростуть і пенсії. Зверніть увагу, перерахунок здійснюється автоматично, а розмір підвищення визначається індивідуально. 

Виплати та тарифи: чого чекати українцям з 1 грудня

Також піднімуть виплату пенсіонерам, що не працює особам до 70 років із повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків). Мінімальна виплата для даної категорії пенсіонерів з 1 грудня 2022 складе 2500 грн.

Субсидії

Виплати та тарифи: чого чекати українцям з 1 грудня

Тим, кому субсидії було призначено раніше, відкривати нові рахунки не потрібно, виплати продовжать надавати через "Укрпошту" або на банківські рахунки.

Виплати та тарифи: чого чекати українцям з 1 грудня

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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