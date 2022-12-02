В Ірані можуть стратити підлітків за участь у протестах

Підлітки в Ірані можуть бути засуджені до смертної кари за звинуваченнями, пов'язаними з протестами. Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з повідомленнями державних ЗМІ, троє підлітків перебувають під судом у передмісті Тегерана разом із десятком інших за звинуваченням у вбивстві міліціонера.

За словами правозахисників, всі хлопці визнали себе винними, але правозахисні групи кажуть, що мало хто сподівається на справедливий суд. Іранські чиновники часто змушують політичних в'язнів та їх сімей робити помилкові або компрометувати заяви.

Під арештом перебуває і Фарід Морадхані — правозахисниця та племінниця верховного лідера Ірану Аятолли Алі Хамені. Її затримали після того, як вона підтримала протестувальників і закликала інші країни розірвати відносини з "кривавим" іранським режимом. Про це повідомляють CNN та Reuters.

Нагадаємо, що в Ірані більше двох місяців тривають протести, які розпочалися після смерті 22-річної Махси Аміні. Вона померла в лікарні Тегерану після того, як її затримала поліція нравів за "неправильне" носіння хіджабу.

Наприкінці вересня іранські правоохоронці почали використовувати бойову зброю проти протестувальників. За словами правозахисників, до 26 листопада під час протестів загинуло щонайменше 450 людей, у тому числі 63 дітей. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.

По материалам: Подробности