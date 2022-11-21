Общество

Окупанти планують новий наступ: у ЗСУ дали прогноз

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд agoОбновлено: 21 ноября, 2022
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Окупанти планують новий наступ: у ЗСУ дали прогноз

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий припускає, що армія росії першочергово планує захопити Луганщину та Донеччину, а потім може націлити на взяття всієї Запорізької області.

Про це він розповів в етері національного телемарафону "UAРазом".

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За словами Череватого, після низки поразок загарбникам залишається здобувати "перемоги" тільки на тактичному рівні, а через те, що протягом всієї війни та до неї одним із російських наративів було "звільнення Донбасу", то вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області.

"Вийшовши на ці кордони, в їх планах можливо, далі вони б хотіли повністю захопити Запорізьку область, по по їхніх законах це ж нібито "територія рф", — зазначив він.

Речник Східного угруповання українських військ заявив, що головним опонентом у цій суперечці є Збройні Сили України, які раніше зривали всі їхні плани, і далі робитимуть це, а також зроблять все для того, щоб в окупантів більше не було подібних намірів.

Крім того, він запевнив, що на даний момент на Луганщині російські війська зазнають поразок і більше обороняються, ніж самі йдуть в атаку.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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