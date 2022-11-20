Общество

У Херсоні з’явився «пам’ятник Залужному» (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Херсоні з'явився "пам'ятник Залужному" (фото)

При втечі з Херсона російські окупанти вкрали єнота, погруддя Суворова і демонтували пам'ятник адміралу Федору Ушакову, який був відкритий у 1957 році і забрали його з собою, проте постамент був пустий недовгий час.

Про це повідомила журналістка "НВ" Крістіна Бердінських, опублікувавши промовисте фото.

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Замість російського полководця біля корпусу Херсонської державної морської академії на проспекті Ушакова тепер увічнений у вигляді відомого графіті "З нами Бог і отаман Залужній" Головнокомандувач Збройних Сил України.

"Росіяни вкрали з Херсона Ушакова, тепер на його місці пам'ятник Залужному", — підписала фото журналістка.

У Херсоні з'явився "пам'ятник Залужному" (фото)

 

"Саме той випадок, коли крадіжці радієш. Наші б дерусифікували ще не один рік, а орки все самі зробили", — коментують фото користувачі. "Гідна заміна", — погоджуються українці з новим героєм пам'ятника.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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