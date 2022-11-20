Київ скувала жахлива ожеледиця: синоптики дали новий прогноз
У Києві сьогодні, 20 листопада через заморозки ожеледиця на дорогах. Через що водіїв у столиці закликають не виїжджати в місто без нагальної потреби.
Про це повідомляє в Telegram-каналі КМВА.
"Сніг та ожеледь. В Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади у вигляді снігу", — йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.
"Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Користуйтеся громадським транспортом", — просять в КМВА.
Сьогодні в столиці хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. Вітер східних напрямків, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6, а вдень -4 -2.
По материалам: Подробности