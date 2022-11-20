Общество

Київ скувала жахлива ожеледиця: синоптики дали новий прогноз

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
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Київ скувала жахлива ожеледиця: синоптики дали новий прогноз

У Києві сьогодні, 20 листопада через заморозки ожеледиця на дорогах. Через що водіїв у столиці закликають не виїжджати в місто без нагальної потреби.

Про це повідомляє в Telegram-каналі КМВА.

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"Сніг та ожеледь. В Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади у вигляді снігу", — йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.

"Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Користуйтеся громадським транспортом", — просять в КМВА.

Сьогодні в столиці хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. Вітер східних напрямків, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6, а вдень -4 -2.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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