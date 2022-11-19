Общество

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача міністра інфраструктури Олександра Кубракова і заступника керівника Офісу президента Романа Машовця. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

Материалы по теме

КУБРАКОВ Олександр Миколайович — Міністр інфраструктури України

МАШОВЕЦЬ Роман Васильович — Заступник Керівника Офісу Президента України

Зміни внесено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 16 листопада президент Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому ухвалювались рішення в контексті подальшої деокупації українських територій.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

У Карпатах випало більше метра снігу

1 день ago

В Україні зросте розмір аліментів: коли і що зміниться

1 день ago

В Україну слідом за снігопадами прийдуть сильні морози

1 день ago

У Києві з’являться нові типи відключень світла: що відомо

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button