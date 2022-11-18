Общество

До Херсона та області продовжує надходити гуманітарна допомога

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
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Гуманітарна допомога продовжує надходити до Херсона та області. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Тимошенко у Телеграм.

17 тонн борошна та понад 8 000 консерв, продуктові набори, засоби особистої гігієни, одяг для дітей та дорослих, питна вода — все це передала громада Волині.

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Закарпаття також долучилися до допомоги. Направили 55 генераторів для жителів Херсонщини.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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