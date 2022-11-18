До Херсона та області продовжує надходити гуманітарна допомога

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Гуманітарна допомога продовжує надходити до Херсона та області. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Тимошенко у Телеграм.

17 тонн борошна та понад 8 000 консерв, продуктові набори, засоби особистої гігієни, одяг для дітей та дорослих, питна вода — все це передала громада Волині.

Закарпаття також долучилися до допомоги. Направили 55 генераторів для жителів Херсонщини.

По материалам: Подробности