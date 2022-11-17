Общество

У Києві та області продовжуються аварійні відключення світла

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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У Києві та області продовжуються аварійні відключення світла

У Києві та області досі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень не діють.

Про це повідомляє постачальник енергоресурсів Yasno.

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"За вказівками НЕК Укренерго у Києві застосовано екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована", — йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що після масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається складною та нестабільною.

"Енергетики докладають максимум зусиль щодо її стабілізації. Тому статус із ймовірних відключень скоро змінюється", — додали в Yasno.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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