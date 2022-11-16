Рада перейменувала Новоград-Волинський

Верховна Рада повернула місту Новоград-Волинський на Житомирщині його історичну назву "Звягель". Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рада перейменували місто "Новоград-Волинський" на "Звягель", а "Новоград-Волинський район" Житомирської області на "Звягельський район".

За відповідні постанови №8179 та №8180 проголосувало 260 депутатів.

У 1793 році місто, яке майже 10 століть мало назву Звягель, після другого розділу Речі Посполитої перейшло до складу Російської імперії. Указом імператриці Катерини II від 5 липня 1795 місто перейменували у "Новий град на Волинє" — Новоград-Волинський.

17 червня 2022 року міська рада Новограда-Волинського підтримала рішення повернути місту історичну назву Звягель.

По материалам: Подробности