Общество

У Херсоні окупанти повністю знищили енергетичну систему — ДТЕК

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Херсоні окупанти повністю знищили енергетичну систему - ДТЕК

Російські окупанти під час відступу на лівий берег Дніпра повністю знищили енергетичну систему Херсона. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі одного з українських телеканалів.

Сьогодні визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії.

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Відновлення електропостачання може зайняти близько місяця.

Тут потрібно дивитися на характер руйнувань. Але, наприклад, Київська область була відновлена за 30 днів після повної деокупації. Тому, я думаю, про такі ж строки можна говорити і на звільненій території Херсонської області.

Херсон залишився без електропостачання 6 листопада. Російські пропагандисти заявили, що світло зникло через підрив ЛЕП Берислав-Каховка.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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