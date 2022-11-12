На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото)

На Херсонщині російські війська підірвали всі мости через річку Дніпро та пошкодили переправу на дамбі Каховської ГЕС. Супутникові фотографії опублікувала компанія Maxar.

Антонівський автомобільний міст, який є основною переправою через Дніпро у Херсоні, фактично зруйнований, у воду впали принаймні шість секцій.

Антонівський автомобільний міст

Значні пошкодження отримав і Антонівський залізничний міст.

Антонівський залізничний міст

На північний схід від Антоновського мосту рашисти знищили і Дар'ївський міст через річку Інгулець.

На ще одному фото зафіксовано дамбу Каховської ГЕС. Рашисти пошкодили греблю гідроелектростанції, зруйнували автомобільний міст і шлюзові затвори.

Нагадаємо, до Херсона, який вночі залишили російські війська, 11 листопада зайшли українські підрозділи. У місті триває зачистка та розмінування.

По материалам: Подробности