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На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото)

На Херсонщині російські війська підірвали всі мости через річку Дніпро та пошкодили переправу на дамбі Каховської ГЕС. Супутникові фотографії опублікувала компанія Maxar.

Антонівський автомобільний міст, який є основною переправою через Дніпро у Херсоні, фактично зруйнований, у воду впали принаймні шість секцій.

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На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото)

Антонівський автомобільний міст

Значні пошкодження отримав і Антонівський залізничний міст.

На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото)

Антонівський залізничний міст

На північний схід від Антоновського мосту рашисти знищили і Дар'ївський міст через річку Інгулець.

На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото)

На ще одному фото зафіксовано дамбу Каховської ГЕС. Рашисти пошкодили греблю гідроелектростанції, зруйнували автомобільний міст і шлюзові затвори.

На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото)

Нагадаємо, до Херсона, який вночі залишили російські війська, 11 листопада зайшли українські підрозділи. У місті триває зачистка та розмінування.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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