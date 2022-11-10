Общество

Загинув заступник гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов — росЗМІ

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Загинув заступник гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов - росЗМІ

Загинув Кирило Стремоусов — заступник гауляйтера Херсонщини, один з ватажків окупаційної влади області. Про це масово повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За інформацією Readovka, Стремоусов загинув у ДТП. Цю інформацію підтверджує Z-воєнкор Семен Пєгов — за його даними, Стремоусов загинув в аварії під Генічеськом.

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Інформацію також підтверджує RT. Незадовго до цього Анатолій Шарій написав "Убит Стремоусов".

Останній коментар зрадник давав о 12:10 за київським часом — повідомляв про депортацію 80 тисяч жителів Херсонщини. Офіційних заяв про загибель не було.

Раніше деякі керівники окупаційних адміністрацій вже оголошувалися загиблими чи вбитими через пропагандистські ЗМІ. Пізніше виявлялося, що вони живі і просто переховуються від патріотів і партизанів.

Нагадаємо, окупанти масово підривають мости на правобережній Херсонщині.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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