Общество

Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області

Українські військові встановили прапор у центрі села Качкарівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє "Перший міський. Кривий Ріг".

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"Населений пункт Качкарівка Херсонської області звільнено. Національна гвардія України. Маріуполь, "Азовсталь", військовослужбовці, які перебувають у полоні, ми про вас не забудемо. Рухаємося тільки вперед", — говориться в повідомленні.

Село Качкарівка розташоване на березі Дніпра на північ від села Мілове за сто кілометрів від обласного центру.

Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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