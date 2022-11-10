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Українські військові встановили прапор у Качкарівці Херсонської області
Українські військові встановили прапор у центрі села Качкарівка Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомляє "Перший міський. Кривий Ріг".
"Населений пункт Качкарівка Херсонської області звільнено. Національна гвардія України. Маріуполь, "Азовсталь", військовослужбовці, які перебувають у полоні, ми про вас не забудемо. Рухаємося тільки вперед", — говориться в повідомленні.
Село Качкарівка розташоване на березі Дніпра на північ від села Мілове за сто кілометрів від обласного центру.
По материалам: Подробности