Общество

В Італії вкрали картину Джакомо Ді Кіріко «Ефект снігу»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 ноября, 2022
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В італійській Матері з Національного музею викрали картину Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу". З Палаццо Ланфранкі, де розташована музейна експозиція, картину вкрали невідомі, повідомляє Nano Press.

Розслідуванням крадіжки займається підрозділ карабінерів з охорони культурної спадщини. Нещодавно призначений міністр культури Дженнаро Санджуліано попросив слідчих "зберігати конфіденційність розслідування".

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Джакомо Ді Кіріко — італійський художник, один із найзначніших представників неаполітанської школи ХІХ століття. За свою кар'єру він отримав широке визнання, а також кілька премій та нагород, наприклад, почесний приз журі Неаполітанської виставки.

Картина Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу"

Нагадаємо, російські окупанти розграбували Херсонський художній музей.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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