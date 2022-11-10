» src=»/wp-content/uploads/2022/11/741b97471c6af99d6f07adb19e9ff6a4.jpg» alt=»В Італії вкрали картину Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу"» width=»100%»/>

В італійській Матері з Національного музею викрали картину Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу". З Палаццо Ланфранкі, де розташована музейна експозиція, картину вкрали невідомі, повідомляє Nano Press.

Розслідуванням крадіжки займається підрозділ карабінерів з охорони культурної спадщини. Нещодавно призначений міністр культури Дженнаро Санджуліано попросив слідчих "зберігати конфіденційність розслідування".

Джакомо Ді Кіріко — італійський художник, один із найзначніших представників неаполітанської школи ХІХ століття. За свою кар'єру він отримав широке визнання, а також кілька премій та нагород, наприклад, почесний приз журі Неаполітанської виставки.

Картина Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу"

Нагадаємо, російські окупанти розграбували Херсонський художній музей.

По материалам: Подробности