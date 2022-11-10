В Італії вкрали картину Джакомо Ді Кіріко «Ефект снігу»
» src=»/wp-content/uploads/2022/11/741b97471c6af99d6f07adb19e9ff6a4.jpg» alt=»В Італії вкрали картину Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу"» width=»100%»/>
В італійській Матері з Національного музею викрали картину Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу". З Палаццо Ланфранкі, де розташована музейна експозиція, картину вкрали невідомі, повідомляє Nano Press.
Розслідуванням крадіжки займається підрозділ карабінерів з охорони культурної спадщини. Нещодавно призначений міністр культури Дженнаро Санджуліано попросив слідчих "зберігати конфіденційність розслідування".
Джакомо Ді Кіріко — італійський художник, один із найзначніших представників неаполітанської школи ХІХ століття. За свою кар'єру він отримав широке визнання, а також кілька премій та нагород, наприклад, почесний приз журі Неаполітанської виставки.
Картина Джакомо Ді Кіріко "Ефект снігу"
Нагадаємо, російські окупанти розграбували Херсонський художній музей.
По материалам: Подробности