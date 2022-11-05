Общество

У Латвії для українських військових почали шити зимову форму

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Латвії для українських військових почали шити зимову форму

У суботу, 5 листопада, ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Найближчим часом її планують передати в Україну.

Про це повідомляє посол України у Латвії Олександр Міщенко.

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"Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам", — йдеться у повідомленні.

Посол повідомив, що попри вихідний день, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для ЗСУ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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