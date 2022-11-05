Общество
У Латвії для українських військових почали шити зимову форму
У суботу, 5 листопада, ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Найближчим часом її планують передати в Україну.
Про це повідомляє посол України у Латвії Олександр Міщенко.
"Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам", — йдеться у повідомленні.
Посол повідомив, що попри вихідний день, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для ЗСУ.
По материалам: Подробности