Общество

Окупанти не готові до зими та скаржаться на погане забезпечення: перехоплення розмови

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 5 ноября, 2022
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Окупанти не готові до зими та скаржаться на погане забезпечення: перехоплення розмови

російські війська не мають відповідного обладнання та забезпечення для зими. Вороги скаржаться на постійні обстріли та велику кількість поранених.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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У перехопленій розмові російський військовий, який зараз знаходиться у Луганській області, розповів про безперспективність подальших воєнних дій росії.

Окупант зазначив, що українські захисники постійно обстрілюють їх позиції артилерією. Також ЗСУ застосовують дрони для розвідки та атак.

"Бачиш дрон летить. Х**к яєчко скидають на тебе. Бум! Чотири особи 300-і", — сказав окупант.

При цьому він скаржиться, що українські війська мають краще обладнання та забезпечення, а російська армія не готова до зими.

"Я тобі більше скажу. У них на багато-багато краще, ніж у нас. Вони 8 років окопувалися тут, а їм пох*ю на цю зиму! У них тепляки (тепловізори — ред.), ночники. А у нас ніх*я", — зазначив окупант.

Також солдат скаржиться, що російська артилерія погано працює, тому часто б'є по самих окупантах.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 5 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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