Общество

Хмарно та дощі: прогноз погоди на 5 листопада

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 ноября, 2022
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Хмарно та дощі: прогноз погоди на 5 листопада

Завтра, 5 листопада, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У східних регіонах місцями можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Синоптики зазначають, що на більшості території нашої країни завтра буде суха погода. Лише на сході місцями можливий дрібний дощ. У центральних та східних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Завтра вдень температура повітря прогнозується у межах +7 +12 градусів, а в Одеській, Івано-Франківській та Закарпатській областях до +16 градусів. У північно-східних областях найхолодніше — лише +3 +8 градусів вдень.

Вночі на більшості території +1 +6 градусів, а на північному сході близько нуля.

Завтра у столиці та Київській області хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю до 10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів у Києві покажуть +8 +10 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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