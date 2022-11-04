6 зручних і потрібних товарів для манікюру, про які завжди забувають

Манікюр — це не лише один зі складників вдалого і красивого образу. Це також мастхев для охайного вигляду та акуратності рук. Саме руки першими потрапляють в око під час знайомства, ділової чи дружньої зустрічі, побачення тощо. Тому варто завжди піклуватися про нігті, доглядати за ними і намагатися підтримувати їхній зовнішній вигляд красивим.

Більшість дівчат надають перевагу відвідувати салони краси або майстрів на дому для створення манікюру. Проте завжди потрібно мати у власному арсеналі мінімальний набір необхідних засобів та інструментів для цього. Це допоможе самостійно підтримувати їх у належному вигляді за екстрених умов або якщо раптом не зможете відвідати майстра. Усе необхідне для манікюру і педикюру можна придбати у будь-якому онлайн- чи офлайн-магазині, наприклад, за посиланням https://eva.ua/ua/12672/nogti/. Проте спершу варто визначити, що ж взяти? Ножиці, кусачки, кілька пилочок і лаків, лампа (якщо надаєте перевагу гель-лакам)… Здається, щось забули. Ось кілька необхідних товарів, які точно знадобляться і будуть корисними у створенні якісного манікюру.

Ремувер для кутикули

Цей засіб допомагає дбайливо і безпечно видалити кутикулу. Ремувер особливо потрібен непрофесіоналам, адже не кожен має вдома фрезер чи може акуратно ножицями обрізати кутикулу, щоб не травмувати шкіру. Ремувер 一 це спеціальна рідина, яка містить хімічні речовини. Вони пом’якшують огрубілу шкіру, допомагають швидко і легко усунути ороговілі клітини з нігтя. Ремувер потрібно наносити на заздалегідь підготовлений ніготь, але максимально уникати потрапляння на здорову шкіру і нігтьову пластину (лише на кутикулу). Його використання — абсолютно безболісне, безпечне і просте. Головне 一 правильно підібрати засіб для себе, адже їх є кілька видів. Орієнтуйтеся на свій тип шкіри і рівень чутливості.

Засіб для догляду за кутикулою

Кутикулу потрібно не лише видаляти, а й якісно доглядати за нею. Для цього створені спеціальні засоби з вітамінами, рослинними екстрактами та оліями у складі. Вони допомагають максимально уповільнити утворення кутикули надалі, роблять її м’якою та піддатливою для легкого видалення, а також запобігають кровоточенню та утворенню задирок. Зараз існує великий вибір доглядових засобів для кутикули: олійки, креми, сироватки тощо. Останнім часом велику популярність мають олійки для кутикули у форматі олівця. Вони компактні, їх зручно брати з собою та використовувати за будь-яких умов.

Апельсинові палички

Апельсинові палички — це тоненькі інструменти, виготовлені з дерева апельсина. Вони відрізняються антибактеріальністю, компактністю, міцністю, зручністю і бюджетністю. Зазвичай на одному кінці вони мають плоску широку частину, а на іншому 一 гострий тоненький наконечник. Цей простий інструмент можна використовувати для догляду і декорування нігтів. Апельсиновими паличками можна ефективно і безболісно усувати кутикулу. Екологічний матеріал дозволяє уникати пошкоджень нігтьової пластини і шкіри, а також забезпечує гігієнічність (вони є одноразовими). Ці палички також використовують для декорування. Загострений кінець підходить для зручного приклеювання стразів і блискіток, а також розпису лаками. До речі, апельсинові палички також використовують для видалення розм’якшеного покриття під час зняття манікюру.

Праймер

Цей засіб є своєрідним “двостороннім скотчем” між нігтьовою пластиною і лаком. Він допомагає покриттю міцно скріплюватися з нігтем, що забезпечує тривалість носіння манікюру. Фактично це прозора водяниста рідина з хімічним складом (і яскравим їдким запахом), яка очищає, сушить і знежирює ніготь перед нанесенням лаку. Також праймер запобігає крихкості і ламкості лакового покриття і самого нігтя, зміні кольору і появі жовтизни, розмноженню бактерій і появі грибка. Праймер використовують як для гель-лаків, так і для звичайних. Але важливо уникати потрапляння на шкіру і намагатися його не вдихати. З праймером лакове покриття тішитиме вас на кілька днів, а то й тижнів довше.

Знежирювач

Цей засіб потрібен не лише для тривалості носіння лакового покриття, але й для його естетичності. Саме знежирювач — водяниста прозора рідина — допомагає видалити з нігтьової пластини залишки пилу (опилу), бруду, а також жирні відкладення. Таким чином цей засіб якісно готує ніготь до покриття, забезпечує міцність його зчеплення з лаком. Знежирювачі також використовують під час і після покриття, а саме для того, аби видалити липкий шар, який інколи можуть залишати лаки. Зі знежирювачем жодна липкість і жирність не зіпсує якість і красу манікюру.

Безворсові серветки

Під час будь-якого манікюру — салонного чи домашнього — обов’язково знадобляться серветки. І найкращий вибір — безворсові серветки. Інколи ними нехтують і замінюють їх на ватні диски або звичайні серветки. Проте це може значно зіпсувати манікюр, адже такі засоби залишають після себе на нігтях ворсинки або волокна. Їх важко помітити відразу, зате їх гарно видно, коли вже є лакове покриття. Також вони через щіточку можуть потрапляти у баночку з лаком, чим і псують його. Безворсові ж серветки забезпечують максимальну чистоту, вони не відшаровуються і не залишають після себе ворсинок. З ними лакове покриття буде бездоганним навіть під мікроскопом.

Звісно, зробити манікюр можливо і без цих товарів. Але наскільки якісним він буде?! І як довго триматиметься на нігтях?! Спробуйте на власному досвіді переконатися, що такі дрібнички значно покращують манікюр і полегшують життя. Досконале міцне покриття без ворсинок і липкостей, ідеально чистий ніготь без кутикули та ороговілих клітин шкіри — такий результат вас очікує.

По материалам: Подробности