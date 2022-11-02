Общество

У 3 областях запроваджують аварійне відключення світла

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У 3 областях запроваджують аварійне відключення світла

У середу, 2 листопада, у трьох областях України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомляється на сторінці "Укренерго" у Facebook.

Погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми виявилось недостатньо.

За даними "Укренерго", мова йде про такі області:

  • Сумську,
  • Харківську,
  • Полтавську.

На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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