В Парижі відбулась аван-прем’єра українського фільму «Памфір» за участі Посла України у Франції та послів і представників Греції, Литви та Польщі при ЮНЕСКО

Українське кіно відіграє важливу роль в культурній дипломатії нашої країни, тож на аван-прем’єру фільму “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, виробництва Bosonfilm, яка відбулась 21 жовтня 2022 року в Парижі в кінотеатрі MK2 Bastille, завітали Посол Литви у Франції та Постійний Представник Литви при ЮНЕСКО пані Йоланта Балчюнене, Посол Греції у Франції та постійний представник Греції при ЮНЕСКО пані Марія Діамантопулу, постійний представник Польщі при ЮНЕСКО пан Маріуш Левицький, представник секретаріаіту Гендиректора ЮНЕСКО пан Ніколас Кассіанідес, Посол України у Франції Вадим Омельченко та директорка Культурно-інформаційного центру Посольства України у Франції Вікторія Гуленко.

В Парижі відбулась аван-прем’єра українського фільму "Памфір"



В Парижі відбулась аван-прем’єра українського фільму "Памфір"



В Парижі відбулась аван-прем’єра українського фільму "Памфір"



В Парижі відбулась аван-прем’єра українського фільму "Памфір"



В Парижі відбулась аван-прем’єра українського фільму "Памфір"



В Парижі відбулась аван-прем’єра українського фільму "Памфір"



Події фільму "Памфір" розгортаються на заході Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки. Памфір повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Коли його син влаштовує підпал у молитовному домі, герой змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

У своїй промові перед початком показу фільму, Посол України у Франції Вадим Омельченко привітав всіх присутніх у залі, подякував присутнім послам та представникам секретаріату та країн в ЮНЕСКО за підтримку і зазначив, що: “Увага світу прикована до України, на жаль, це відбувається через трагічні події, але весь світ зараз пізнає Україну, українців, і я радий, що талановите українське кіно подорожує світом, та дає можливість дізнатись про яскраву та самобутню сторону нашої країни”.

Аван-прем’єра фільму в Парижі підсумувала серію показів, які відбувалися в жовтні цього року у найбільших містах Франції, за участі режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука та з можливістю обговорити фільм під час Q&A після показу.

Світова прем’єра фільму відбулася в травні 2022 року у програмі Двотижневика режисерів Каннського міжнародного кінофестивалю. За перші місяці фестивального релізу фільм був відібраний до показу в 25-ти країнах світу та отримав безліч призів та відзнак. На даний момент міжнародний реліз фільму підтверджений в Канаді, Франції, Італії, Польщі, Україні, Швейцарії, Греції, Індонезії, Словакії та країнах Балтії. Світовий дистриб’ютор стрічки – паризька компанія Indie Sales.

У жовтні цього року "Памфір" став тріумфатором "Кінокола" — національної української премії, до комітету якої входять 46 кінокритиків, кінознавців та кіножурналістів України. Стрічка отримала нагороди у п’яти з десяти номінацій — "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Найкращий режисер", "Відкриття року", "Найкращий сценарій" та "Найкращий актор".

Ролі у фільмі виконали Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран

"Памфір" створюється у копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво фільму здійснює компанія BOSONFILM спільно з Les Films D’Ici, MADANTS, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator. Продюсери проєкту — Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.

Нагадаємо, що девелопмент проєкту здійснювався за підтримки Українського Культурного Фонду. Над сценарієм режисер працював в резиденції Каннського міжнародного кінофестивалю Cinéfondation Residence. Також проєкт був розроблений у двох найвпливовіших сценарних майстернях – TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive.

У 2019 році «Памфір» став переможцем 11-ого пітчингу Держкіно (ігрові повнометражні авторські фільми спільного виробництва), а також отримав підтримку Польського Інституту Кіно (PISF), швейцарського фонду Visions Sud Est, одного із найбільш відомих фондів у Європі, які фінансують експериментальне кіно – Hubert Bals Fund, французького національного центру кіно — CNC Aide aux cínemas du monde, міжнародного фонду Goteborg Film Fund та Чернівецької обласної державної адміністрації.

Міжнародна промоція фільму здійснюється за підтримки Українського Інституту, German Films та Goteborg Film Fund.

Реліз фільму запланований на 2023 рік.

По материалам: Подробности