Общество

У Херсоні біля будівлі окупаційної «поліції» спалахнула пожежа (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Херсоні біля будівлі окупаційної "поліції" спалахнула пожежа (відео)

У п'ятницю вдень, 28 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні біля будівлі так званої "поліції" спалахнула пожежа.

Про це повідомляє місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, пожежа сталася на закритій стоянці біля будівлі окупаційної поліції. Також місцеві повідомляють про вибухи.

На кадрах відео, що опублікували місцеві паблики, видно, що на парковці горять кілька машин. Кому саме вони належать — поки що незрозуміло.

У Херсоні біля будівлі окупаційної "поліції" спалахнула пожежа (відео)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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