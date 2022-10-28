Ґолди Меїр, Кузьми Скрябіна та Чорнобаївська: Київрада перейменувала 40 вулиць

У Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Відповідне рішення Київрада ухвалила 27 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

І тепер, зокрема:

вулиця Славгородська — вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;

вулиця Карла Маркса — вулиця Йоганна Вольфганга Ґете;

площа Амурська — площа Васильківська;

вулиця Пушкінська — вулиця Євгена Чикаленка;

вулиця Некрасівська — вулиця Івана Драча;

вулиця Краснодарська — вулиця Ґолди Меїр;

вулицю Астраханська — вулиця Кастуся Калиновського;

вулиця Багратіона — вулиця імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна;

провулок Московський — провулок Павла Лі;

провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми Скрябіна;

площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська;

вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лук’яненка;

вулиця Олександра Матросова — вулиця Генерала Кульчицького, українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську.

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія.

Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.

Нагадаємо, Мінкульт рекомендував перейменувати вулиці, названі на честь Гагаріна та Пушкіна.

По материалам: Подробности