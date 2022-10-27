(відео) » src=»/wp-content/uploads/2022/10/4682b4044ed6134ddc1e3ec8690591a8.jpg» alt=»Ксенія Собчак пішки втекла з росії (відео)» width=»100%»/>

Російська телеведуча та хрещениця володимира путіна Ксенія Собчак у ніч на 26 жовтня втекла з росії. Про це повідомили у правоохоронних органах рф.

Собчак виїхала з москви ще вночі у ніч на вівторок. При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет до Дубая та до Туреччини. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників.

У результаті ж вона в'їхала до Литви через Білорусь. Оперативники мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак, але їй вдалося втекти.

Раніше стало відомо про обшуки у заміському будинку Собчак у Підмосков'ї через кримінальну справу проти її комерційного директора Кирила Суханова. Його звинувачують у тому, що він вимагав 11 млн рублів у глави "Ростеху" Сергія Чемезова.

Як виявилось, Собчак перейшла білорусько-литовський кордон пішки. В Інтернет виклали відео, де Собчак перетинає кордон. За даними агентства BNS, вона прибула до Литви з ізраїльським паспортом.

Ксенія Собчак є дочкою екс-мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, у якого тривалий час працював володимир путін. Її мати Людмила Нарусова є сенатором, членом Ради федерації рф.

По материалам: Подробности