Дощі та туман: якою буде погода в Україні 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні прогнозується дощова погода. У деяких регіонах нашої країни буде туман.

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої країни хмарно з проясненнями. На Лівобережжі місцями невеликий дощ, а вночі на сході — помірні опади. На решті території України сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Сьогодні у західних областях туман. Видимість обмежена до 200-500 метрів. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +10 +15 градусів, у південно-західній частині до +18. Вночі температура впаде до +5 +10 градусів.

У столиці та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, але без опадів. У Києві вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів, а вночі очікується +8 +10 градусів.

По материалам: Подробности