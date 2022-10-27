Общество

Цілі росії: у Міноборони назвали основну помилку окупанта

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Цілі росії: у Міноборони назвали основну помилку окупанта

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що росія своїми ударами по інфраструктурних об'єктах України хоче залякати населення та керівництво країни. Про це вона сказала під час брифінгу.

Проте окупанти прорахувалися, оскільки українців неможливо зламати.

Агресор ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво і населення нашої держави. Саме шляхом нанесення масованих ракетних ударів та підвищення інтенсивності застосування іранських БПЛА-камікадзе.

Вона додала, що окупанти зосередилися на руйнуванні транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики, аби позбавити українців тепла та світла.

Втім, нас зламати неможливо і залякати українців теж неможливо, це власне є основна помилка ворога, тому що це він прорахувати не зміг.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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