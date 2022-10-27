Частина Києва може залишитися без світла: до чого готуватися

У Києві відключення світла будуть довшими та масованішими. Про це повідомляє пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno.

Нічна атака росіян

Внаслідок нічної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Київської області, в регіоні спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням.

Заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко в ефірі телемарафону сказав:

Вночі було влучання у великий об'єкт енергетичний на території України, через це у нас виник великий дефіцит в центральному регіоні. Це стосується насамперед Києва, Київської області, а також Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Ворог збив усі наші плани, те що ми планували.

Як пояснює Тимошенко, цього тижня планувалося введення зрозумілих графіків відключення електроенергії для містян. Однак, внаслідок нічної атаки, у вищезгаданих областях та у Києві відбуваються екстрені відключення, які можуть бути довшими за 4 години.

На жаль ми поки не можемо спрогнозувати скільки й за якими адресами. Треба перетерпіти сьогоднішній день точно. Ми плануємо до вечора чи завтра зранку виходити з оновленою інформацією. Треба мінімізувати взагалі будь-яке користування електроенергією. Це стосується не тільки побутових споживачів.

Дефіцит електроенергії в Києві та області

Як пояснює пресслужба, внаслідок нічної атаки росіян в регіоні спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням.

Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%. Для вашого розуміння, зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла.

Більш жорсткіші відключення

Як пояснює ДТЕК, відтепер графіки стабілізаційних відключень, які були складені напередодні, більше на актуальні. Аби уникнути повного знеструмлення, оператори обмежуватимуть споживання електроенергії за вказівками Укренерго. Це означає, що відключення відтепер будуть більш тривалими та масованішими.

ДТЕК закликає споживати електроенергію помірно:

вимикати енергомісткі прилади по черзі;

знизити споживання електроенергії з 06:00 до 11:00 та 17:00 до 23:00;

обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Як працюватиме метро?

Як пояснив Тимошенко, метро й далі працюватиме в столиці. Водночас тролейбуси вже були замінені на автобуси.

По материалам: Подробности