Чи піде Україна на угоду з Росією: відповідь Данілова

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив про те, що Україна не погоджуватиметься на угоди з росією, які передбачають втрату територій нашої країни. Такі умови миру можуть лише спровокувати країну-терориста. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Данілова запитали, чи може Україна піти на угоду, коли Україна, наприклад, "віддасть землі, окуповані росією з 2014 року, в обмін на членство в НАТО?".

У відповідь секретар РНБО наголосив, що територія України визначена Конституцією та законами і такі пропозиції не можуть бути підтримані.

Послухайте, не можна провокувати терористів. Тому що в майбутньому їхнє бажання захоплювати, захоплювати і ще раз захоплювати буде тільки зростати. Це небезпечна практика. Вони взяли приклад з фашистської Німеччини. Тож у нас дуже хороша пам'ять. Зараз Путін (президент рф володимир путін — ред.) мало чим відрізняється від Адольфа Гітлера — він просто сучасний Гітлер.

Він також додав, що Німеччина лежала в руїнах після закінчення Другої світової війни, така ж доля чекає на росію.

По материалам: Подробности