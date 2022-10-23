Український морпіх сам знищив російський «Алігатор» з кулемета

Український морпіх знищив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" із кулемета. Трапилось це днями на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє в Facebook 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт К-52 "Алігатор", — йдеться в повідомленні.

За словами військових, морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та "кулеметним вогнем перетворив літальний апарат в летальний".

По материалам: Подробности