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Український морпіх сам знищив російський «Алігатор» з кулемета
Український морпіх знищив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" із кулемета. Трапилось це днями на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє в Facebook 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.
"Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт К-52 "Алігатор", — йдеться в повідомленні.
За словами військових, морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та "кулеметним вогнем перетворив літальний апарат в летальний".
По материалам: Подробности