Общество

Український морпіх сам знищив російський «Алігатор» з кулемета

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Український морпіх сам знищив російський "Алігатор" з кулемета

Український морпіх знищив російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" із кулемета. Трапилось це днями на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє в Facebook 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Днями на Херсонському напрямку матросу одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти вдалося знищити із кулемета російський бойовий вертоліт К-52 "Алігатор", — йдеться в повідомленні.

За словами військових, морпіх вчасно відреагував на появу ворожого гвинтокрилу та "кулеметним вогнем перетворив літальний апарат в летальний".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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