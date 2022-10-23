У Києві застрелили добровольця ВО "Свобода" (фото) 

У Києві через дорожній конфлікт вбили добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину. Про це повідомив заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

Вчора три відморозки серед білого дня в Києві вбили Олексія Щербину. Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" і готував документи на мобілізацію в батальйон "Свобода" в діючій армії.

Ситуація жахлива у своєму абсурді — три відморозки на лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили.

Олексій Щербина

Іллєнко опублікував публікує прізвища підозрюваних: Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982), Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998), Вільцанюк Вячеслав Володимирович (04.06.1996) (водій).

Патрульна поліція Києва повідомила, вчора вдень на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Академіка Глушкова. На місці події інспектори побачили скривавленого чоловіка. Охоронці порядку викликали медиків та кинулися надавати домедичну допомогу.

Опитавши очевидців, патрульні передали іншим екіпажам марку та колір автомобіля, а також напрямок, куди поїхали зловмисники. Згодом патрульні виявили схожий за орієнтуванням автомобіль Lexus. Інспектори заблокували транспортний засіб й затримали водія та двох пасажирів.

За попередньою інформацією встановлено, що між чоловіками стався дорожній конфлікт. Водій та пасажири Lexus побили водія Hyundai, після чого керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента. 34-річний потерпілий від отриманих травм помер.

За даними поліції Києва, Щербина посперечався з молодиками на Lexus щодо першочерговості проїзду на дорозі.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів "Лексус" за ч. 4 ст. 296 — хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство Кримінального кодексу України. Їм готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні на Київщині в бою з російськими окупантами загинув колишній народний депутат від ВО "Свобода" Олександр Марченко.

По материалам: Подробности