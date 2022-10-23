Общество

Росіяни не повертають дітей батькам з «відпочинку» в рф до Енергодара

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Росіяни не повертають дітей батькам з "відпочинку" в рф до Енергодара

В Енергодарі батькам, які відправили свої дітей на "відпочинок" до росії, повідомляють, що вони затримуються на невизначених термін та будуть ходити у російські школи.

Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.

Він зазначив, що деякі батькі, які попри повномасштабну війну відправили своїх дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю росії, вже почали отримувати тривожні повідомлення.

"Окупанти поставили їх перед фактом, що діти "затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін", наказали передати теплі речі, та "заспокоїли", що діти ходитимуть там до школи", — написав Орлов.

За його словами, діти фактично стали заручниками терористів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 23 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Киевлян предупредили: Сегодня снова начались стабилизационные отключения света

1 час ago

Депутаты планируют ликвидировать Бюро экономической безопасности

3 часа ago

Этап Кубка мира по плаванию: украинец Романчук завоевал серебро

4 часа ago

В JPMorgan допустили рост цен на нефть до $150 в 2023 году

5 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button