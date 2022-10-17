Запорізька АЕС знову відключилася від енергомережі
В результаті обстрілу російськими військовими на Запорізькій АЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.
Про це повідомляє прес-служба Енергоатому.
"Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС", — йдеться повідомленні.
За даними прес-служби, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська.
У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів, повідомили в "Енергоатомі".
Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС, додали в прес-службі.
По материалам: Подробности