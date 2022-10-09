Общество
Свята і вихідні листопада 2022: календар
Останній місяць осені 2022, листопад, буде багатий державними святами, а от додаткові вихідні не передбачаються. Втім, відпочинок під час знакових свят у нас "забрала" війна, адже додаткові вихідні скасовані на період дії воєнного стану.
У листопаді всього буде 30 робочих днів. Із них 22 робочих і тільки 8 вихідних.
Вихідними днями будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.
Найбільші і найважливіші свята останнього місяця осені: День української писемності і мови, в який всі охочі зможуть написати Радіодиктант національної єдності, День студента, День Свободи і гідності.
Всі свята листопада 2022
- 3 листопада — День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії
- 4 листопада — День залізничника
- 6 листопада — День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів
- 9 листопада — День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва
- 10 листопада — Міжнародний день бухгалтера
- 14 листопада — Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда
- 16 листопада — Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв'язку
- 17 листопада — День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів
- 19 листопада — День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника
- 20 листопада — День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам'яти жертв ДТП, Всесвітній день дитини
- 21 листопада — День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення
- 25 листопада — Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок
- 26 листопада — Дeнь пам'яті жертв голодоморів
- 28 листопада — День працівника фінансового моніторингу
По материалам: Подробности