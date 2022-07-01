Общество

Количество жертв обстрела в Одесской области увеличилось: под завалами дети

В результате обстрела россиянами села Сергеевка восьмиэтажный жилой дом полностью разрушен

Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 1 июля, 2022
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Под завалами санатория в Украине находятся три человека, в том числе двое детей, в том числе двое детей, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко . По данным Генпрокуратуры, в результате обстрелов в Одесской области погибли 19 человек, 38 получили ранения.

В результате обстрела россиянами села Сергеевка восьмиэтажный жилой дом полностью разрушен, пишет Первая Лента.

По словам Тимошенко, при обстреле квартала погибли 16 человек, 34 получили ранения, в том числе пятеро детей. Спасено восемь человек, в том числе трое детей и беременная женщина.

По словам Тимошенко, при нападении на базу отдыха погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок, пятеро получили ранения. Под завалами три человека, в том числе двое детей.

С другой стороны, Генеральная прокуратура Украины сообщила, что всего в результате ракетных обстрелов этого курортного города 1 июля погибли 19 человек, 38 получили ранения. Среди пострадавших шестеро детей.

Ранее мы сообщали, Токио объявляет высшую тревогу в связи с ростом числа случаев заражения Covid-19.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 1 июля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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