Токио объявляет высшую тревогу в связи с ростом числа случаев заражения Covid-19.

Японская столица Токио повысит уровень опасности заражения коронавирусом до второго по величине.

Власти Токио повысят уровень предупреждения о новых случаях заражения коронавирусом до второго из четырех возможных из-за резкого роста числа случаев в четверг, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на информацию японской телекомпании Fuji News Network, пишет Первая Лента.

В среду в японской столице было зарегистрировано 3803 новых случая заражения коронавирусом, что на 63 процента больше, чем на предыдущей неделе. Похоже, что в Японии началась новая волна вируса.

Отметим, что в Европе ситуация намного лучше, многие страны уже отменили все ограничения.

Ранее мы сообщали о почти 50 погибших в грузовике в США.