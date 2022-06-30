Политика

Токио объявляет высшую тревогу в связи с ростом числа случаев заражения Covid-19.

Похоже, что еще проблема с коронавирусом не решена.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад

Японская столица Токио повысит уровень опасности заражения коронавирусом до второго по величине.

Власти Токио повысят уровень предупреждения о новых случаях заражения коронавирусом до второго из четырех возможных из-за резкого роста числа случаев в четверг, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на информацию японской телекомпании Fuji News Network, пишет Первая Лента.

В среду в японской столице было зарегистрировано 3803 новых случая заражения коронавирусом, что на 63 процента больше, чем на предыдущей неделе. Похоже, что в Японии началась новая волна вируса.

Отметим, что в Европе ситуация намного лучше, многие страны уже отменили все ограничения.  

Ранее мы сообщали о почти 50 погибших в грузовике в США.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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