НАТО продолжит военную поддержку Украины и увеличивает силы реагирования

Саммит НАТО в Мадриде имеет историческое значение, поскольку нам необходимо адаптировать Североатлантический союз к новым вызовам безопасности, заявил в среду генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, планируется принять обновленную стратегическую концепцию альянса, а также начать процесс вступления Швеции и Финляндии.

«Новый стратегический документ должен определить роль Североатлантического союза в динамичной, конкурентной международной среде. Только полностью объединившись, мы сможем адаптироваться к требованиям меняющегося мира», — сказал Генеральный секретарь в своем вступительном слове, пишет Первая Лента.

Глава НАТО подчеркнул, что в ответ на агрессию России в Украине силы быстрого реагирования Альянса будут увеличены в численности. Он также заверил в продолжении усилий по оказанию военной поддержки Киеву.

Столтенберг заявил во вторник, что Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на обещание поддерживать борьбу с курдской террористической организацией РПК. Он добавил, что Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором учитываются опасения Турции, в том числе связанные с экспортом оружия и борьбой с терроризмом.

Ранее мы сообщали, что Великобритания уже не исключает прямого столкновения с Россией.