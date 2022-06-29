Политика

НАТО продолжит военную поддержку Украины и увеличивает силы реагирования

Саммит в Мадриде продолжается.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 29 июня, 2022
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Саммит НАТО в Мадриде имеет историческое значение, поскольку нам необходимо адаптировать Североатлантический союз к новым вызовам безопасности, заявил в среду генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, планируется принять обновленную стратегическую концепцию альянса, а также начать процесс вступления Швеции и Финляндии.

«Новый стратегический документ должен определить роль Североатлантического союза в динамичной, конкурентной международной среде. Только полностью объединившись, мы сможем адаптироваться к требованиям меняющегося мира», — сказал Генеральный секретарь в своем вступительном слове, пишет Первая Лента.

Глава НАТО подчеркнул, что в ответ на агрессию России в Украине силы быстрого реагирования Альянса будут увеличены в численности. Он также заверил в продолжении усилий по оказанию военной поддержки Киеву.

Столтенберг заявил во вторник, что Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на обещание поддерживать борьбу с курдской террористической организацией РПК. Он добавил, что Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором учитываются опасения Турции, в том числе связанные с экспортом оружия и борьбой с терроризмом.

Ранее мы сообщали, что Великобритания уже не исключает прямого столкновения с Россией.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 29 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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