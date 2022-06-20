Британская разведка рассказала о крахе РФ в украинском воздухе

Россиянам не удалось завоевать превосходство в воздухе и именно поэтому им так сложно добиться успеха в Украине, — оценивает британское министерство обороны.

В ежедневном сводке разведки британцы говорят, что низкая эффективность российских ВВС поставила в затруднительное положение сухопутные войска, которые обременены больше, чем ожидалось, пишет Первая Лента.

Британское министерство обороны отмечает, что с начала войны российские военно-воздушные силы «работали ниже ожиданий». В ежедневных сводках разведки британцы отмечают, что, хотя в распоряжении россиян есть «внушительный набор относительно современных и эффективных боевых самолетов», во время войны военно-воздушные силы агрессора «избегают риска и редко проникают глубоко через украинские позиции».

«Их неспособность обеспечить постоянный контроль в воздухе, вероятно, является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха российской кампании», — комментирует британское министерство.

По мнению британцев, отсутствие господства в воздухе — одна из причин больших проблем, которые есть у агрессоров в Украине.

«Это привело к тому, что большее, чем планировалось, бремя операций было возложено на сухопутные войска, которые все больше истощаются, и на современные крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, закончатся», — говорится в отчете разведки.

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