Беременная украинка 20 часов ездила в Италию, чтобы родить в безопасном месте

На шестом месяце беременности и со своей 10-летней дочерью молодая украинка проехала 20 часов на машине из Ивано-Франковска в Италию, спасаясь от войны. Она решила родить ребенка в безопасном месте. Она преодолела 1700 километров.

33-летняя врач Ульяна рассказала итальянскому агентству Ansa свою историю после родов 14 мая в Фолиньо. Мальчика назвали Максим, пишет Первая Лента.

«Теперь, когда я думаю о том, что я сделала, — призналась она, — это был почти героический и безумный поступок, но я должна была родить ребенка в безопасном месте». «А водить машину я начала только год назад», — добавила она.

В настоящее время у Ульяны есть одна мечта: «Я хочу как можно скорее вернуться в Украину, потому что Максим должен увидеть своего папу Игоря», — пояснила она. По ее словам, она вернется, как только получит документы на ребенка.

«Мы поедем к нашему дому, но на этот раз я не поеду; Я поищу кого-нибудь, кто согласится нас сопровождать. Я должна присматривать за новорожденным ребенком», — подчеркнул украинский врач.

На вопрос, не боится ли она вернуться в страну, где идет война, женщина ответила: «Да, беспокойство есть, но желание вернуться к мужу и всей семье сильнее».

Украинка заверила, что расскажет своему сыну, родившемуся в Италии, обо всем, что пережила.

«Врач, который был со мной во время родов, тоже выучил несколько слов по-украински. Я никогда этого не забуду», — сказала она.

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