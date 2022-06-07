Болгария отказалось передать Украине советское оружие

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. Речь идет о гаубицах и ракетных комплексах, разработанных еще в советское время, которые могли бы использоваться в борьбе с российской агрессией.

— Нам нужно оружие, речь идет о гаубицах и ракетных комплексах. Это старое советское оружие, которым мы можем воевать, заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко, который направил в МИД Болгарии официальную ноту с просьбой передать технику, пишет Первая Лента.

Однако болгарский премьер заявил, что его страна не будет отправлять оружие украинцам. Как подчеркнул Петков, это решение соответствует соглашению между четырьмя партиями правительственной коалиции и резолюции болгарского парламента в начале мая.

Петков добавил, что его страна готова ремонтировать украинскую военную технику. — Вопрос с поставками закрыт и мы не должны к нему возвращаться, — подчеркнул глава правительства.

Москаленко хотел, чтобы болгарское оборудование поставлялось на юг Украины, в том числе на Донбасс. Там из-за обострения боев с российскими войсками украинская армия больше всего нуждается в оружии.

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