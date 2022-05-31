Политика

Американский генерал заявил, что ближайшие недели войны в Украине будут решающими

Марк Милли высказал свое мнение о ситуации.

Photo of Виктор Виктор Send an email 20 минут agoОбновлено: 31 мая, 2022
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Боевые действия на Донбассе, которые сейчас происходят между украинскими и российскими военными, вероятно, во многом определят дальнейший ход войны в Украине, считает председатель Коллегии объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«В настоящее время на Донбассе идут важные бои между украинскими и российскими военными. Как это может повлиять на ближайшие несколько недель? Вероятно, они во многом определят исход войны», — заявил высокопоставленный американский военачальник в интервью в интервью Fox News, заявив в то же время, что «есть много возможностей, и на данный момент я действительно не могу быть ни в чем уверен», пишет Первая Лента.

На вопрос о поддержке Украины в возвращении всех территорий, утраченных с 2014 года, включая Крымский полуостров, Милли подчеркнул, что поддержит любые действия, предпринятые президентом США Джо Байденом и его администрацией в этом отношении.

«Это война между Украиной и Россией, и то, как (она) закончится на поле боя, во многом будет определяться президентом Зеленским и президентом  Путиным», — прокомментировал Милли.

Ранее мы сообщали, что НАТО нанесло еще один удар по Путину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 20 минут agoОбновлено: 31 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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