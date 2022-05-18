Россия заявляет, что 959 украинских солдат сдались на заводе Азовсталь – Reuters

По данным Минобороны России, с понедельника сдались 959 украинских военнослужащих, находившихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает агентство Reuters.

80 из 959 военнослужащих были ранены, сообщили в Минобороны России, уточнив, что за последние сутки сдались в плен 694 человека, в том числе военнослужащие полка «Азов». В этой группе 29 раненых, пишет УРА-Информ.

Агентство Reuters подчеркивает, что самостоятельно проверить информацию, предоставленную Минобороны России, не представляется возможным.

Во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на свидетеля, что не менее семи автобусов с украинскими военными выехали из «Азовстали» в сопровождении оккупационных сил. Их должны были перевезти в бывшую исправительную колонию в Оленовке на оккупированных территориях.

Комбинат «Азовсталь», обороняемый полком национальной гвардии «Азов» и 36-й отдельной бригадой морской пехоты, до сих пор остается последней точкой украинского сопротивления в Мариуполе, портовом городе на юго-востоке Украины.

Город был практически полностью разрушен россиянами, а количество жертв среди мирного населения исчисляется десятками тысяч.

За последние недели было спасено несколько сотен мирных жителей, которые около двух месяцев прятались в обширных подземных коридорах и убежищах на территории завода. Организация гуманитарных конвоев стала возможной благодаря сотрудничеству украинской стороны с ООН.

Ранее Гиркин прокомментировал эвакуацию с Азовстали.