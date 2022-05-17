Позорный договорняк — Гиркин прокомментировал эвакуацию с Азовстали

Эвакуация украинских военных из Азовстали является провалом для российской стороны. Такое мнение высказал бывший полковник ФСБ, террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

На своей странице в одной из социальных сетей он написал, что если в ближайшие дни защитники Мариуполя будут уже в Киеве – это будет очередной договорняк со стороны России, пишет Первая Лента.

Напомним, что вчера вечером начали появляться сообщения о том, что украинских военных эвакуируют из Азовстали. Украинские власти заявили, что речь идет об обмене.

«Судя по сообщениям — капитуляции не состоялось, а произошел очередной позорный договорняк. Подождем итогов. Если в ближайшие дни «героев Азова» будут засыпать цветами в Киеве — можно будет констатировать очередной триумф вредительства и идиотизма в одном флаконе», — написал Гиркин.

В тоже время он добавил, что адвокатом этого мероприятия был командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский.

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