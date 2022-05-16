Только за первые две недели войны 100 российских танкистов сдалось в плен (ФОТО)

Украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о проблемах России с ее солдатами в начале войны. Они показывают, что к середине марта почти 100 солдат 1-й русской танковой армии решили сдаться и спасти свою жизнь.

Украинская разведка представила в своем профиле в Facebook российские документы о потерях в войне. К 15 марта общие потери 1-й танковой армии составили 409 человек, пишет Первая Лента.

«Украинские солдаты ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны было потеряно 44 российских танкиста», — сообщают в украинской разведке. На тот момент 96 российских солдат решили спасти свою жизнь и сдаться.

«За этот же период защитниками Украины уничтожено и захвачено 308 единиц военной техники России», — говорится в сообщении разведки.

С начала вторжения в Украину российская армия уже потеряла около 27,7 тыс. военнослужащих, свыше 1,2 тыс танков и почти 3 тысячи бронетехники — сообщил в понедельник Генштаб ВСУ.

В минувшие сутки российские войска потеряли 300 солдат, восемь танков, 16 единиц бронетехники, 22 артиллерийские установки, вертолет и 11 беспилотников.

Ранее мы сообщали, что россияне могут изменить тактику на Донбассе.