В ГУР Украины рассказали, почему контроль над Змеиным так важен

Остров Змеиный является стратегическим объектом, который позволяет контролировать все морские пути в Украину. Такое заявление сделал в эфире национального телемарафона начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он отметил, что остров по сути дает контроль всей надводной и в некоторой мере воздушной обстановки на юге Украины, пишет Первая Лента.

Он отметил, что Змеиный важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

«В теории это – единственный путь, этот регион я имею в виду, через который Россия может попробовать высадить тактический воздушный десант на территорию так называемой (никем не признанной в мире, – ред.) Приднестровской молдавской республики», – сказал он.

Также он добавил, что тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины.

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