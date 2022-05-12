Российская Федерация потеряла еще один корабль в Черном море – разведка

Российская Федерация продолжает терять в Черном море свои корабли. Сегодня, 12 мая появилась новая информация по «морским» потерям оккупантов.

Отмечается, что оккупанты потеряли корабль тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – Всеволод Бобров и Эльбрус. На данный момент точно неизвестно, какой корабль был потерян, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 24.

В ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. После этого на борту начался пожар. Наверное, снова «кто-то курил в неправильном месте».

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту.

Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать.

Ранее британская разведка назвала главную причину боевых действий за остров Змеиный.